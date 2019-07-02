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Sivas olaylarında ölen 35 kişi Eskişehir'de anıldı

1 saat önce

SİVAS'ta Pir Sultan Abdal Kültür etkinliklerine gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu yaşamlarını yitiren 33 aydın ile 2 otel görevlisi, olayın 26'ncı yılında Eskişehir'de düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Sivas olaylarında ölen 35 kişi Eskişehir'de anıldı, System.String[]
SİVAS'ta Pir Sultan Abdal Kültür etkinliklerine gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu yaşamlarını yitiren 33 aydın ile 2 otel görevlisi, olayın 26'ncı yılında Eskişehir'de düzenlenen yürüyüşle anıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Madımak olaylarının 26'ncı yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi. İstiklal Mahallesi'ndeki Porsuk Çayı kenarında buluşan dernek üyeleri, 'Yüreklerdeki yangın sönmedi, Sivas 93. Unutmadık, unutmayacağız' yazılı pankart açtı. Yerel sanatçıların mini konserinin ardından toplanan kalabalık, Eskişehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Madımak'ta ölen 33 aydın ile 2 otel görevlisi için saygı duruşunda bulunan kalabalık, adından İstiklal Marşı'nı okudu.
Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Azmi Kerman, Madımak otelini ateşe verenlerin bir kısmının yurt dışına kaçtığını, bir kısmının ise ödüllendirildiğini öne sürerek, "Sivas'ta yaşamlarını yitirenlerin çığlıklarını kimse duymadı. Sivas can kıyımının üzerinden 26 koca yıl geçti. Bu büyük ayıba yargı sürecinden bakıldığında durum içler acısıdır. Katillerin bir kısmı yurt dışına kaçarken, bir kısmı da ne yazık ki ödüllendirildi" dedi.
Kerman, Çorum, Kahramanmaraş ve diğer bazı illerde de buna benzer olaylar yaşandığını, ana hedefin ise demokrasinin, aydınlanmanın, özgür düşüncenin ve bağımsız inancın yok edilmesi olduğunu söyledi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün yoğun güvenlik tedbiri aldığı anma programı, Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından sona erdi. Programa sivil toplum kuruluşları, işçi ve memur sendika başkan ve üyeleri de destek verdi.


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:32 Kaynak: DHA
Eskişehir, Sivas, Güncel
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