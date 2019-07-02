Son Dakika Haberleri: Sivas olaylarının 26. yıl dönümü - Vali Ayhan, Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti
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Sivas olaylarının 26. yıl dönümü - Vali Ayhan, Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

1 saat önce

- Sivas Bilim ve Kültür Merkezi önünde alınan güvenlik önlemi Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekilerin Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne gelmesi Vali Ayhan ve beraberindekilerin hayatını kaybedenler için karanfil bırakması Vali Salih Ayhan'ın açıklaması SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan ve...

Sivas olaylarının 26. yıl dönümü - Vali Ayhan, Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti, System.String[]
- Sivas Bilim ve Kültür Merkezi önünde alınan güvenlik önlemi
Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekilerin Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne gelmesi
Vali Ayhan ve beraberindekilerin hayatını kaybedenler için karanfil bırakması
Vali Salih Ayhan'ın açıklaması SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokol üyeleri, Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:19 Kaynak: AA
Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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