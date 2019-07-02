Son Dakika Haberleri: Sivas olaylarının 26. yılı
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Sivas olaylarının 26. yılı

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle, minnetle andıklarını belirtti.

Sivas olaylarının 26. yılı, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle, minnetle andıklarını belirtti.
2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler için düzenlenen anma törenine katılan Ağbaba, olayların 26. yılında CHP'li milletvekilleri ile Sivas'ta olduklarını söyledi.
Sivas olaylarıyla ilgili davaların takipçisi olacaklarını vurgulayan Ağbaba, "O ateşe benzin dökenler hesap vermediği sürece bu dava kapanmayacaktır. Ne bizim ne de insanlığın unutmayacağı bir dava." diye konuştu.
Olaylarda hayatını kaybedenleri andıklarını dile getiren Ağbaba, "Bu davada hayatını kaybedenleri rahmetle minnetle anıyoruz. Türkiye gündeminde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızın da bilinmesini istiyoruz. Bu katliamın arkasındaki gerçek güçler, gerçek örgütler hesap vermediği sürece bu dava kapanmış olmayacak. Bizim ve ailelerin yüreğinde kapanmayacak. Biz bütün katliamların karşısındayız. Başbağlar katliamının da bir insanlık suçu olduğunu biliyoruz, Sivas katliamının da bir insanlık suçu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ağbaba, cuma günü de Başbağlar'da olacaklarını söyledi.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan ise olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleriyle anma programına katıldıklarını belirtti.
Madımak'ın "utanç müzesi" olması talebini yinelediklerini aktaran Kaplan, ailelerle Ankara'da "utanç müzesi" yapmaya karar verdiklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:55 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Temmuz, Sivas, Güncel
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