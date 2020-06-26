Sivas olaylarının 27. yılına doğru - Son Dakika

Sivas olaylarının 27. yılına doğru

Sivas Valisi Salih Ayhan, 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların 27. yılı nedeniyle düzenlenecek anma programında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu sene farklı bir anma programı idrak edileceğini, yürüyüş olmayacağını bildirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların 27. yılı nedeniyle düzenlenecek anma programında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu sene farklı bir anma programı idrak edileceğini, yürüyüş olmayacağını bildirdi.

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti

Ayhan, Valilik binasında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 2 Temmuz 1993'te ülkenin birlik ve beraberliğine kastedildiğini, karanlık odakların planlar yaptığını söyledi. Bunun en büyük acısını Sivas'ın yaşadığına değinen Ayhan, aradan geçen sürede acının yüreklerdeki tazeliğini koruduğunu dile getirdi.

Anma programına önceki yıllarda ortalama 10 bin kişinin katılım sağladığını ifade eden Ayhan, bu sene Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir çok kısıtlamalar getirildiğini kaydetti.

"Elbette bu acımız ve bunu yaşayacağız, bu acılar bizi birleştirecek. Pandemi sürecine uygun bir şekilde de yasaklama yapmayacağız. Sadece ve sadece bir kısıtlama şeklinde az bir sayı belirleyerek 27 yıl önceki bu hususu hafızalarımızda tazeleyip birlik ve beraberliğimize katkı sağlaması için gayret göstereceğiz." diyen Ayhan, 2 Temmuz'da alınacak tedbirleri ilgili kurum temsilcileriyle gözden geçirdiklerine değindi.

Ayhan, bu süreçte sadece vefat eden 37 kişinin birinci derece yakınlarını gelmeyi arzu ederlerse kabul edeceklerini belirterk şöyle devam etti:

"Onlar bizim misafirimiz olacak, onları ağırlayacağız. İl protokolümüzden belli sayıda kişiler, sivil toplum örgütlerinden geçmiş yıllarda görev alan, tertip komitesindeki arkadaşlarımızdan bir kısmını alacağız. Siyasi parti il başkanları ve milletvekillerimizin katılımıyla bu sene dar bir çerçevede geçmişi unutmayacağız, bir anma programı idrak edeceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle yürüyüş olmayacak. Sadece Bilim Sanat Merkezi'ne karanfil bırakılacak ve açıklama yapılacak. Dualarımızı yapıp ayrılacağız. Pandemi kuralları var, özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları bizim olmazsa olmazımız. Bu hususu gözardı etmemiz söz konusu olamaz."

Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas olaylarının 27. yılına doğru - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:11 Beşiktaşlı eski yıldız Guti, teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'dan ayrılıyor 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 10:05 Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü şans eseri hayatta kalmayı başardı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 01:09:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas olaylarının 27. yılına doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]