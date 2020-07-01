Sivas olaylarının 27. yılına doğru - Son Dakika

Sivas olaylarının 27. yılına doğru

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların 27. yılı nedeniyle yarın düzenlenecek anma programının yapılacağı Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'nde incelemede bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların 27. yılı nedeniyle yarın düzenlenecek anma programının yapılacağı Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'nde incelemede bulundu.

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Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ayhan, Belediye Başkanvekili Turan Topgül, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve diğer ilgililerin anma programının yapılacağı merkezi incelediği belirtildi.

Bu arada Sivas Emniyet Müdürlüğü yarınki anma programı nedeniyle kentte bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bugün saat 22.00'den itibaren Hikmet Işık Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, Eski Belediye Sokak, Afyon Sokak, Bankalar Caddesi, Aliağa Cami Sokak, Eski Orduevi önü, Bekir Sami Kunduk Caddesi üzerinde park edilmiş halde bulunan araçların çekici aracılığıyla kaldırılacağı ifade edildi.

Yarın sabah saat 07.00'den itibaren ise Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, Eski Belediye Sokak, Afyon Sokak, Bankalar Caddesi, Aliağa Cami Sokak, Eski Orduevi önü ve Bekir Sami Kunduk Caddesinin trafiğe kapatılacağı vurgulanan açıklamada, "Bu cadde ve sokak girişlerine araçların park edilmemesi, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Salih Ayhan, Aydoğan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas olaylarının 27. yılına doğru - Son Dakika

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