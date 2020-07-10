Sivas Organ Nakil Merkezi'ne kavuştu - Son Dakika

Sivas Organ Nakil Merkezi'ne kavuştu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) bünyesinde Organ Nakil Merkezi törenle hizmete açıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) bünyesinde Organ Nakil Merkezi törenle hizmete açıldı.

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Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi içerisinde yer alan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp, sertifikası alınan merkezin açılışını Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve diğer yetkililer gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Ataseven, Cumhuriyet Üniversitesinin cerrahi alanda birçok ameliyat gerçekleştirdiğini söyledi.

Karaciğer ve böbrek naklinin başlamasıyla cerrahi tekniklerin daha da gelişeceğini belirten Ataseven, "Bu faaliyetler sadece karaciğer ve böbrek nakliyle kalmayacak, hem cerrahi teknikleri açısından hem medikal tıbbi açıdan hizmetlerin daha da artmasına katkı verecek." dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi Organ Nakil Merkezi'nin hem Sivas'a hem bölgeye faydası olacağını vurgulayan Ataseven, şunları kaydetti:

"Sivas'ta 500 civarında diyalize giren, böbrek nakline gitme potansiyeli olan hastamız var. Bunların il dışından başka yerlere gitmesinin önüne geçilmiş olacak. Aynı zamanda erkenden tanı konulup ne zaman cerrahi sınıra geldi o tespit edilmiş olacak ve vakitlice eğer böbrek nakli yapılacaksa onunda işlemi başlatılmış olacak."

Yıldız ise üniversite için önemli bir merkezin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Merkezin açılması için çalışmalara 2 yıl önce başladıklarını aktaran Yıldız, karaciğer ve böbrek nakillerinin artık Cumhuriyet Üniversitesinde yapılacağını ifade etti.

Yıldız, Sağlık Bakanlığından gelen heyetin merkeze olumlu rapor verdiğini anımsatarak, "Sivas'ta nakil bekleyen hemşehrilerimiz başka bir ile gitmeden burada nakillerini yaptırabilecekler. Ayrıca daha önce nakil yaptırmış olan hemşehrilerimizde başka yere gitmeden burada gerekli muayenelerini yaptırabilecekler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:52 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Organ Nakil Merkezi'ne kavuştu - Son Dakika
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