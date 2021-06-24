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Sivas ormanına Rizeli eli değdi - Son Dakika

Sivas ormanına Rizeli eli değdi

24.06.2021 19:44

Sivas ormanına Rizeli eli değdi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversite Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer 'in Kardeşler ormanını çöpten kurtarmak için başlattığı mücadele çığ gibi büyüyor Seçer öncülüğündeki akademisyenler ve üniversite personeli, Sivas Belediyesi iş birliği ile her öğle...

Sivas ormanına Rizeli eli değdi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversite Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer 'in Kardeşler ormanını çöpten kurtarmak için başlattığı mücadele çığ gibi büyüyor

Seçer öncülüğündeki akademisyenler ve üniversite personeli, Sivas Belediyesi iş birliği ile her öğle arasında, Kardeşler ormanına hem doğa yürüyüşü hem de çevre temizliği yapıyor

SİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversite Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer 'in Kardeşler ormanını çöpten kurtarmak için başlattığı mücadele çığ gibi büyüyor.

Rizeli olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer, aylar önce öğle aralarını üniversite kampüsünün arkasında bulunan Kardeşler ormanında doğa yürüyüşü yaparak değerlendirmeye karar verdi. Seçer, yürüyüşlerinde ormanındaki kirliliği fark etti. Sivas'ın simgelerinden olan ve şehir merkezindeki tek ormanı gücü yettiği kadar temizlemeyle karar verdi. Zamanla Seçer' e birçok akademisyen ve üniversite çalışanı destek verdi. İyi niyetli bu girişim kısa sürede adeta kampanyaya dönüştü. Öğle araları yürüyüşe çıkan akademik ve idari personel hem yürüyüş yapıyor hem de imkanları ölçüsünde ormanı temizlemeye çalışıyor. Seçer ve arkadaşlarına önemli bir destekte Sivas Belediyesi'nden geldi. Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekibe hem personel hem de ekipman desteği verdi. Ormanın içerisine çöp konteynerleri yerleştirildi.

Her şey Sivas'ın tek ormanı için

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer, Kardeşler ormanının Sivas'ta şehir merkezinde bulunan tek orman olduğunu belirtip, "Çalışmamız öğle aralarında yaptığımız yürüyüşte yol kenarındaki çöpleri toplamakla başladı. Arkadaşlarımızın da katılımı, belediyemizin de desteği ile çalışmamız büyüdü. Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çöp konteynerleri sağlandı. İnsanlarımızın bu çalışmayı görüp destek vermelerini istedik. Hassasiyetimiz şudur. Kardeşler ormanı Sivas'ımızın şehir merkezindeki tek ormanıdır. Sivas'ın siluetedir. Bizlerin nefes aldığı yerdir. Bizim yeşil vatanımızdır. Nasıl mavi vatandaki kirlilik zaman zaman içinden çıkılmaz bir hal alıyorsa, bizde burada ormanın içerisine girdikçe kirliliğin boyutunu görebiliyoruz" dedi.

Yetiştirmek zor tahrip etmek çok kolay

Seçer, bir ormanın en az 70 yılda oluştuğunu ama tahrip etmenin çok daha kolay olduğunu belirtip, "Ağaçların diplerinde; maskeden çocuk bezine, otomobil pançolarından hazır gıda kap ve poşetlerine kadar her şeyi bulmam mümkün. Bu çöpleri kaldırdığımız zaman o toprağın altında hayat olmadığını görüyoruz. Bu kirlilik artınca ağaç diplerinde biriken bu çöpler ağaçların hava almasını engelleyecektir. Bu ağaçlar ölecektir. Böyle bir ormanın oluşması en az 50-60 yıldır. Bu ormanı oluşturanlardan Allah razı olsun. Ahirete intikal edenlere Allah rahmet eylesin. Bir ağacın yetişmesi 70 sene ama onu tahrip etmek çok kolay" dedi.

Ormana çöp atmak geleceğimize ihanettir

Seçer, ormanda bırakılan çöplerin insanlığın geleceğine ihanet olduğunu dile getirip, "İnsanların günü birlik bu ormana gelip, yiyip için eğleniyorlar ama hemşerilerimizin şunu bilmesi lazım. Çöplerin doğada ne kadar uzun sürede kaybolduğunu düşündüğümüz zaman, bir ağacın büyümesi, bir ormanın oluşmasın ne kadar zaman aldığını düşündüğümüz zaman Sivas'ta ağaç ve ormanlar altın kıymetinde olması lazım. Bu sadece denetleme, kontrol ve ceza ile çözülecek bir mesele değil. Sivasımızın Yoz döneminde nüfusu 2.5 milyona kadar çıkıyor. Kardeşler ormanı güzelliği ile onları davet ediyor. Gelip yiyip için, çöplerini yanlarında şehir merkezine götürüp uygun bir çöp konteynerine atmak yerine ağaç diplerine bıraktıklarını gördük. Bu kendi geleceğimize, doğamıza çevremize çok büyük bir ihanettir. İnsanlarımızdan daha hassas olmalarını istiyoruz." Şeklinde konuştu.

Sivas ormanına Rizeli eli değdi
Sivas ormanına Rizeli eli değdi
Sivas ormanına Rizeli eli değdi
Sivas ormanına Rizeli eli değdi

Teknoloji Üniversitesi, Sivas Belediyesi, Üniversite, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas ormanına Rizeli eli değdi - Son Dakika


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