Sivas otobüs terminalinde 'koronavirüs' ilaçlaması - Son Dakika
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Sivas otobüs terminalinde 'koronavirüs' ilaçlaması

7 saat önce

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde ilaçlama çalışması yaptı.

Sivas otobüs terminalinde 'koronavirüs' ilaçlaması, System.String[]

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde ilaçlama çalışması yaptı.

Türkiye'de bir kişide koronavirüs görülmesinin ardından Sivas Belediyesi tedbirlerini arttırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı şehirlerarası otobüs terminalinde ilaçlama çalışması yaptı. Koltuklar, bilet satış gişeleri ve yolcu bekleme alanları ekipler tarafından dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmalarının aralıklarla devam edeceği belirtildi.


Sivas Belediyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:36 Kaynak: DHA
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