Sivas Otogarı'nda korona virüs önlemi - Son Dakika
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Sivas Otogarı'nda korona virüs önlemi

6 saat önce

Sivas Otogarı'nda korona virüs önlemi Sivas Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yaptı Sivas Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yaptı.

Sivas Otogarı'nda korona virüs önlemi, System.String[]

Sivas Otogarı'nda korona virüs önlemi

Sivas Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yaptı

SİVAS - Sivas Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yaptı. Sivas Belediyesi'ne bağlı ekipler giydikleri özel koruyucu kıyafetler ile Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminalinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan çalışmada, otogarın açık ve kapalı kısımları tamamen ilaçlanarak dezenfekte edildi. Vatandaşlar belediyenin yaptığı bu çalışmalardan memnun kaldıklarını dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:28 Kaynak: İHA
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