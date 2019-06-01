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SİVAS Otomobil istinat duvarından tarlaya uçtu 4 yaralı

42 dakika önce

Otomobil istinat duvarından tarlaya uçtu 4 yaralıSivas'ta kontrolden çıkan otomobil tel örgüleri aşarak 5 metre yükseklikteki istinat duvarından tarlaya uçtu.

Otomobil istinat duvarından tarlaya uçtu 4 yaralı
Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil tel örgüleri aşarak 5 metre yükseklikteki istinat duvarından tarlaya uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza sabah saat 07.00 sıralarında Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Paşabahçe Mesire Alanı'ndan Sivas merkez istikametine gelen Bayram Çetin yönetimindeki 06 BBK 794 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tel örgüleri aşarak yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından Sivas Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait fidanlık alanına uçtu. Kaza üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü Bayram Çetin ile Harun Aktaş, Mahmut Aslan (32) ve Bünyamin Çetin (31) kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SİVAS Otomobil istinat duvarından tarlaya uçtu 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
Sabah, Sivas, Güncel
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