SİVAS Otomobil istinat duvarından tarlaya uçtu 4 yaralı
42 dakika önce
Otomobil istinat duvarından tarlaya uçtu 4 yaralıSivas'ta kontrolden çıkan otomobil tel örgüleri aşarak 5 metre yükseklikteki istinat duvarından tarlaya uçtu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
Otomobil istinat duvarından tarlaya uçtu 4 yaralı Sivas
'ta kontrolden çıkan otomobil tel örgüleri aşarak 5 metre yükseklikteki istinat duvarından tarlaya uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza sabah saat 07.00 sıralarında Niksar
Caddesi üzerinde meydana geldi. Paşabahçe
Mesire Alanı'ndan Sivas merkez istikametine gelen Bayram Çetin
yönetimindeki 06 BBK 794 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tel örgüleri aşarak yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından Sivas Orman İşletme Müdürlüğü
'ne ait fidanlık alanına uçtu. Kaza üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü Bayram Çetin ile Harun Aktaş, Mahmut Aslan (32) ve Bünyamin Çetin (31) kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da pırlantacı Gamze'ye borç infazı
Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla geldiler! 1 dakikada 150 bin TL'lik soygun
Küçük çocuğun zor anları! Ayağı tuvalet giderine sıkıştı