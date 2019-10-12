Son Dakika Haberleri: Sivas otomobilde tehlikeli yolculuk
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Sivas otomobilde tehlikeli yolculuk

50 dakika önce

Otomobilde tehlikeli yolculukSİVAS'ta bir otomobilin arka cam bölümünde yatarak yolculuk yapan çocuğun görüntüleri dikkat çekti.

Otomobilde tehlikeli yolculuk

SİVAS'ta bir otomobilin arka cam bölümünde yatarak yolculuk yapan çocuğun görüntüleri dikkat çekti.

Olay, kent merkezinde 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Hareket halindeki bir otomobilin arka koltuğu ve camı arasındaki kısmında bir çocuğun yatarak yolculuk yaptığı görüldü. Trafik ışıklarında duran araçtaki şaşırtan görüntü, arkasından takip eden bir başka otomobildeki kişilerce görüntülendi. Yoluna bu şekilde devam eden otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

Sivas otomobilde tehlikeli yolculuk

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:47 Kaynak: DHA
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