SİVAS Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

SİVAS'ta, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü İbrahim İ. (17) yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kümbet Mahallesi Başbağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki T.Ş.'nin kullandığı 58 ABU 489 plakalı otomobil, İbrahim İ.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camına çarpıp yola düşen İbrahim İ.'yi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim İ.,Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İbrahim İ.'nin sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasında yansıdı. İbrahim İ.'nin otomobille çarpışma anı ve yola savrulması saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü T.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.