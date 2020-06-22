SİVAS Otomobilin motoruna giren yılanı eliyle çıkardı - Son Dakika

Otomobilin motoruna giren yılanı eliyle çıkardı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Feyzullah Yağcı (29), park halindeki otomobilinin motor kısmına giren yılanı eliyle çıkardı.

Olay, ilçe merkezindeki Bahçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Markette çalışan Feyzullah Yağcı'nın park halindeki otomobilinin motor kısmına yılan girdi. Bunu görenler, Yağcı'ya haber verdi. Aracını park ettiği yere gelen Yağcı, kaputu açtıktan sonra bez ve sopa da kullanarak, yılanı tutup, motor kısmından çıkardı. Yılanı bir süre elinde tutan Feyzullah Yağcı, daha sonra yeşil alana bıraktı.