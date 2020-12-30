Sivas Özel Eğitim Kurumları Derneği'nden TSO'ya ziyaret - Son Dakika

Sivas Özel Eğitim Kurumları Derneği yöneticileri, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.

Sivas TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Ahmet Boztepe ve yönetim kurulu üyeleri TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken'i makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sektörleriyle ilgili sorun ve taleplerin yer aldığı dosyayı TSO Başkanı Eken'e takdim eden Boztepe, "Özel Eğitim Kurumlarının sorunları, eğitim kalitesi, niteliğini artırmaya yönelik taleplerimizi başkanımıza ilettik." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Eken ise şunları kaydetti:

"Nasıl diğer sektörlerde bu dönemde sıkıntı yaşıyorsak, Özel Eğitim Kurumlarının sıkıntı yaşadığı aşikardır. Şuan ki derneğimizde kayıtlı 15 firmamız var. Sivas'ta 15 tane bu sektörle ilgili iş yapan, bunun içerisinde diğer sürücü kurslarımız, özel eğitim kurumlarımız, okullarımız baktığınızda hepsi zor bir dönemden geçiyor. TSO olarak bütün sektörleri önemsediğimiz gibi özel eğitim sektörünü de çok önemsiyoruz. 18 Kasım'da yapılan TOBB Ekonomi Şurasında Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmiş olduğumuz maddelerden bir tanesi buydu. Çünkü her sektörün ayakta kalması lazım. Salgın sürecinde eğitimcilerimizin yaptığı iş de çok kıymetlidir. Elimizden gelen ne varsa kendilerine yardımcı olacağımızı buradan söylemek istiyorum."