SİVAS Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale', Sivas'ta yükseliyor - Son Dakika

Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale', Sivas'ta yükseliyor

SİVAS'ta, Sıcak Çermik Kaplıcası bölgesine Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu Altınkale projesi yapılıyor. Kaplıca suyundaki kükürtün tortulaşması sağlanarak oluşturulan projede Pamukkale'deki gibi basamaklı havuzlar yer alacak. Sivas Valisi Salih Ayhan projenin Pamukkale'nin kardeşi olacağını belirterek, "Proje, Türkiye'de ilk, farklı ve özgün olacak. Tasarımıyla da bölgeye çok farklı bir işlevsellik kazandırılacak" dedi.

Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerinin bir benzeri Sivas'a yapılıyor. İl merkezine 31 kilometre mesafede bulunan Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinde, Pamukkale'ye kardeş olarak hazırlanan Altınkale projesi hayata geçiriliyor. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de Altınkale ismi verilen projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar yapılıyor. Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan projenin, turizm açısından kente değer katması bekleniyor. Proje içerisinde peyzaj, rekreasyon alanları, geleneksel çadır projesi, yöresel ürünler pazarı da yer alıyor. Altınkale'ye gelenler havuzlara girip suyun doğal sıcaklığı ve şifasından faydalanabilecek. Sıcak Çermik Kaplıcalarındaki uygulamaları yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, yetkililerden ve yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'GÜZEL BİR PROJE OLDU'

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sıcak Çermik, Sivasımızın göz bebeğidir. Şifa kaynağı olmakla birlikte burayı biraz daha fonksiyon vererek daha işlevsel hale getirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl başlatmış olduğumuz Altınkale projemizde belli bir aşamaya geldik. İnşallah burayı bu sene hizmete açacağız. Burada hem suyumuzun şifasından faydalanmakla birlikte, oluşturduğu doğal oluşum ve sarı renginden istifade ederek bir Altınkale projesi oluşturmaya çalışıyoruz. Tabi Türkiye'de biliyorsunuz bir Pamukkalemiz var, bir de onun kardeşi inşallah Altınkalemiz olacak. Hem yol güzergahında olması hem konum itibariyle ve oluşturduğu doğal oluşum ile hakikaten Türkiye'de dikkat çekici bir yer olacağına biz inanmaktayız. Sıcak Çermik bölgesini bir cazibe merkezi haline getirecek. Kültür Bakanlığımızın desteği ile 8 milyon liralık bir proje oldu. İçerisinde peyzaj, rekreasyon alanları, geleneksel çadır projemiz, yöresel ürünler pazarımızla güzel bir proje oldu. Sıcak Çermik'e anlam kazandırmış oldu. Rengiyle beraber inşallah insanların hatıralarını canlı tuttuğu, anılarını yaşattığı, güzel resim karelerinin oluştuğu çok harika bir mekan olacak. Sivas'ı turizmde daha farklı bir noktaya taşımakta bu tip enstrümanlarımızı kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

'PAMUKKALE'NİN KARDEŞİ OLACAK'

Doğal oluşumun şekillenmeye başladığını söyleyen Vali Ayhan, "Etrafına biraz daha peyzaj çalışması ile birlikte renk katacağız. Görsellik daha da üst seviyeye çıkacak. Proje içerisinde havuzlar, yürüyüş alanları, fotoğraf çektirme alanları, dinlenme alanları olacak. İnsanlar çıplak ayakla girerek suyun o doğal sıcaklığı ve şifasından istifade edecekler. Tabi Pamukkale bizim ülkemizin göz bebeğidir. Pamukkale o pamuk gibi haliyle ülkemizin önemli bir turizm değeridir. Ona alternatif değil, kardeş olan bir Altınkale projemiz olacak. Dolayısıyla bunun renginden ve doğal oluşumundan istifade ettik. Suyumuzun farklı özelliğinden faydalanarak Sivasımıza bir Altınkale kazandırmış olacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE İLK VE ÖZGÜN OLACAK'

Sudaki kükürt oranının yüksek olması nedeniyle Altınkale'nin oluşumunun daha kolay olduğunu söyleyen Vali Ayhan, "Cazibe merkezi anlamında böyle doğal oluşum, termal ve kükürtlü su yoktur. Bir çok termal su var ama kükürt oranı bu derece yüksek olan bir termal su yok. Olmadığı içinde Türkiye'de ilk, farklı ve özgün olacak. Tasarımıyla da bölgeye çok farklı bir işlevsellik kazandırılmış olacak. Çok nitelikli, vizyon ve prestij bir projedir. Hakikaten ilimize büyük bir değer kazandıracak ve ülkemizde de cazibe merkezi olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.