Sivas park halindeki minibüsün yanma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas park halindeki minibüsün yanma anı kamerada - Son Dakika

Sivas park halindeki minibüsün yanma anı kamerada

6 saat önce

Park halindeki minibüsün yanma anı kameradaSivas'ta park halindeki alev alan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki minibüsün yanma anı kamerada

Sivas'ta park halindeki alev alan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün yanma anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sivas park halindeki minibüsün yanma anı kamerada

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yiyecek bulamayan kurt köye indi
67 yaşındaki emekli dolandırıcılara 40 bin TL'yi balkondan attı 2019 yılında Haberler.com'da en çok okunan 10 haber belli oldu Takipçisine küfürlü cevap veren Damla Ersubaşı: Sabrımın sonunda geldi

Son Dakika Haberleri
00:11 Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
00:09 Türkiye'nin otomobili beğeni topladı - Son Dakika
00:07 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika
00:02 Spor hamza hamzaoğlu: hata bu oyunun olmazsa olmazı - Son Dakika
00:02 Spor ertaç özbir: 11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik - Son Dakika
22:12 İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 00:13:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas park halindeki minibüsün yanma anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]