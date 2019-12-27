Sivas park halindeki minibüsün yanma anı kamerada - Son Dakika

Park halindeki minibüsün yanma anı kamerada

Sivas'ta park halindeki alev alan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün yanma anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.