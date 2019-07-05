Son Dakika Haberleri: SİVAS Parktaki ağacın 'göz'ü görenleri şaşırtıyor
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SİVAS Parktaki ağacın 'göz'ü görenleri şaşırtıyor

22 dakika önce

Parktaki ağacın 'göz'ü görenleri şaşırtıyorSivas'ta bir park içerisinde bulunan dişbudak ağacının gövdesinde oluşan 'göz' görüntüsü ilgi çekiyor.

Parktaki ağacın 'göz'ü görenleri şaşırtıyor
Sivas'ta bir park içerisinde bulunan dişbudak ağacının gövdesinde oluşan 'göz' görüntüsü ilgi çekiyor.
Kent merkezindeki Şeyh Şamil Mahallesi, Feyzullah Moral Caddesi üzerinde bir parkın içerisindeki dişbudak türü ağaçta bulunan 'göz' görenleri şaşırtıyor. Ağacın gövdesinde oluşan ve gözü andıran görüntü ile görenlerin dikkatini çekiyor. Budama sonucu oluştuğu tahmin edilen göz görüntüsü mahalle sakinleri tarafından da biliniyor.
'GÖZÜ OLAN BİR AĞACI İLK DEFA GÖRÜYORUM'
Mahallede ikamet eden Kenan Erçin, Daha öncede bunu fark etmiştik. Nasıl oluştuğuna dair incelemiştik ama bir sonuca ulaşamadık. Gece arkadaşlarla otururken veya durakta otobüs beklerken de bazen gözümüze çarpıyor. Fotoğrafını çektiğimiz zaman göründüğünden daha farklı gözüküyor dedi.
Yusuf Samıkıran ise, Üniversiteye giderken durakta bekliyorum. Durakta beklerken böyle arada sırada da parkta oturuyorum. Ağacı biranda fark ettim. Enteresan bir şekilde ağaçta göz olduğunu fark ettim. Arkadaşlarıma da gösterdim, onlar da ilginç buldular. Ben doğayı seven biriyim. Böyle gözü olan bir ağacı ilk defa görüyorum. Çok şaşırdım. Aslında biraz da ürkütücü bir görünümü var diye konuştu.
SİVAS Parktaki ağacın 'göz'ü görenleri şaşırtıyor
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:42 Kaynak: DHA
Sivas, Güncel
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