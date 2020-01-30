Sivas patent başvurusunda son 25 yılın zirvesinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas patent başvurusunda son 25 yılın zirvesinde - Son Dakika

Sivas patent başvurusunda son 25 yılın zirvesinde

7 saat önce

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 2019 yılında patent başvurularının illere göre dağılımını açıkladı.

Sivas patent başvurusunda son 25 yılın zirvesinde, System.String[]

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 2019 yılında patent başvurularının illere göre dağılımını açıkladı.


TÜRKPATENT verilerine göre Sivas'ta son 25 yılda 164 patent başvurusunda bulunuldu. Sivas, 2019 yılında gerçekleştirdiği 30 patent başvurusuyla 1995 yılından bu yana en yüksek patent başvuru sayısına ulaştı.


Sivas'ta,1995, 1998, 2000 ve 2005 yıllarında patent başvurusu gerçekleştirilemezken 1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında 1'er patent başvurusunda bulunuldu.


Kentte en fazla patent başvurusu son 8 yılda gerçekleşti. 2012'de 15 patent başvurusunun yapıldığı Sivas'ta 2013'te 21, 2014'de 14, 2015 ve 2016'da 11'er, 2017'de 12, 2018'de 14, 2019'da ise 30 patent başvurusu gerçekleştirildi.


TÜRKPATENT, patent tescillerinin illere göre dağılımına da açıkladı. Sivas'ta 25 yılda yapılan 164 patent başvurusunun 26'sı kabul edildi. Patent başvurusunun en fazla kabul edildiği yıl 7 ile 2019 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koca Yusuf, Çin'in Wuhan Eyaleti'ndeki Türkler için havalanıyor
Irkçı Yunan milletvekilinden skandal hareket: Türk bayrağını yırttı Son dakika: Irkçı Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasına Türkiye'den ilk tepki Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan 6 bin kişilik gemide 30 Türk var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:15:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas patent başvurusunda son 25 yılın zirvesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]