Son Dakika Haberleri: SİVAS PAZARIN 1 TONLUK 'PAŞA'SI, ALICISINI BEKLİYOR
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SİVAS PAZARIN 1 TONLUK 'PAŞA'SI, ALICISINI BEKLİYOR

2 saat önce

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar pazara çıktı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar pazara çıktı. Pazardaki 1 tonluk 'Paşa' adındaki simental cinsi tosun 17 bin 500 liraya alıcı bekliyor.
İlçe merkezi Derin Hendek mevkisinde kurulan Suşehri Hayvan Pazarı'nda çevre ilçelerden gelen kurbanlıklar satışı yapılıyor. Kıran kırana pazarlıkların yaşandığı pazarda küçükbaşlar 800-1500 lira, büyükbaş kurbanlık hayvanlar ise 4 bin 500 ile 10 bin lira arasında alıcısını buluyor. Hayvan sahipleri ile alıcılar arasında geçen kıran kırana pazarlıklar ise kurbanlık hayvan almaya gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.
İlçeye bağlı Çiçeközü köyünde yaşayan Ramazan Yener'e ait yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 'Paşa' isimli simental cinsi tosun ise ilgi odağı oldu. Pazarın en büyük kurbanlığı olan ve 17 bin 500 lira değer biçilen 'Paşa', alıcısını bekliyor. Paşa fiyatıyla pazarın en büyük ve en pahalı hayvanı olarak dikkat çekiyor.
'SATIŞLARIMIZDAN MEMNUNUZ'
Büyükbaş hayvanlarını pazara getiren Ali Günel (40), Yıllardır hayvan besiciliği ve satışıyla uğraşıyorum. Kurban Bayramı öncesi hayvanlarımızı pazara çıkardık. Yem fiyatlarında çok değişiklik oldu ama hayvanlarımızın satışlarında bir artış olmadı. Yine de çok şükür satışlarımızdan memnunuz dedi.
Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ümit Uysal ise geçen seneye göre fiyatlarda değişiklik olmadığını belirterek, Hayvanlarımızı pazara çıkardık. 800 liradan bin 500 liraya kadar kurbanlıklarımız var. Fiyatlarda bir değişiklik yok, tam tersine düşüş var. Küçükbaş hayvan fiyatları genelde arefe gününe netlik kazanır. Şu anki satışlarımızdan memnunuz diye konuştu.
SİVAS PAZARIN 1 TONLUK 'PAŞA'SI, ALICISINI BEKLİYOR
Kurban Bayramı, Suşehri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 04:03 Kaynak: DHA
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