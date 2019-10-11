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Sivas pidesinin geliri Mehmetçiğe

1 saat önce

Sivas'ta pide fırını sahibi Cemil Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı boyunca elde edeceği karı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlıyor.

Sivas pidesinin geliri Mehmetçiğe, System.String[]

Sivas'ta pide fırını sahibi Cemil Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı boyunca elde edeceği karı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlıyor.


Sivas kent merkezinde hizmet veren pide fırını, Pınar Başı harekatında mücadele eden Mehmetçiğe destek verme kararı aldı. Fırın sahibi Cemil Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı boyunca elde edeceği karı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlayacak. Yıldırım, günlük bağışladığı paralanın dekontunu sosyal medya hesabında paylaşacak. Yıldırım'ın duyarlılığı sosyal medya da vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.


Fırın işletmecisi Cemil Yıldırım, başlattıkları kampanyanın 81 ile yayılmasını istediğini belirtip, "Bu zor günlerimizde birlik olmak için böyle bir kampanya başlattım. TSK'ya bizde sizin arkanızdayız demek amaçlı bir kampanya. İnşallah insanlardan güzel destek olur ve duyarlılık oluşur. Biz Sivas'tan başlattık 81 ilimizde devam etmesini umuyoruz. İşletmemizin günlük karını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışta bulunuyoruz. Kendi sosyal medya hesaplarımızda günlük yapılan bağışı paylaşacağız. Toplumuzun aklında soru işaretleri kalmaması için dekontları paylaşacağız. Türkiye çapında şuan ilk başlattık. Yoğun bir ilgi var insanlardan. Bazı arkadaşlar IBAN'dan bize para atmaya başladılar, o parayı bize değil lütfen TSK'ya yollayalım "dedi. - SİVAS

Barış Pınarı Harekatı, Sivas, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:08 Kaynak: İHA
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