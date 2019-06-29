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SİVAS Pir Sultan Abdal, doğduğu köyde anıldı

14 dakika önce

Pir Sultan Abdal, doğduğu köyde anıldıSİVAS'ta Geleneksel Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'nin 30'uncusu, halk ozanının haatını geçirdiği Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde düzenlendi.

Pir Sultan Abdal, doğduğu köyde anıldı
SİVAS'ta Geleneksel Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'nin 30'uncusu, halk ozanının haatını geçirdiği Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde düzenlendi.
Halk ozanı Pir Sultan Abdal, doğum yeri olan Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde etkinliklerle anıldı. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı öncülüğünde çeşitli derneklerin katılımı ile Banaz Köyü Topuzlu Baba Şenlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak Pir Sultan Abdal'ın heykelinin bulunduğu alan ziyaret edilerek çelenk bırakıldı.
Etkinlikte konuşan Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, üzerinde bulundukları topraklarının çok acı gördüğünü belirterek, Bir daha umut ediyorum ki Kerbela'dan başlayarak günümüze kadar bu topraklar bir daha acı görmez. Biz gerçekten çok acılar yaşadık. Her acı bir önceki acıyı tazeleyip geldi dedi.
2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarla Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok ise, Eğer biz aydınlık gelecek arzuluyorsak güzel günlere kardeşçe yan yana ilerlemek istiyorsak geçmişten bugünün bağını bugünden yarına kurmalıyız. Yaşadığımız acılarla hesaplaşmalı, yüzleşmeliyiz ama bunu asla intikam duygusuyla toplumu daha da ayırarak, ayrışmayı, kutuplaşmayı körükleyerek değil de barışarak, birleşerek, normalleşerek, iyileşerek yapmak durumundayız diye konuştu.
Etkinliklerde ünlü sanatçılar Arif Sağ, Mazlum Çimen ile yerel halk ozanları konser verdi. Pir Sultan Abdal'ın heykelinin bulunduğu alanı ziyaret eden vatandaşlar, burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikte semah gösterileri de yer aldı.
SİVAS Pir Sultan Abdal, doğduğu köyde anıldı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:10 Kaynak: DHA
2 Temmuz, Banaz, Yıldızeli, Pir Sultan Abdal, Güncel
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