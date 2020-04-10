Sivas polisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika
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Sivas polisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

6 saat önce

SİVAS Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 175 paket gıda kolisiyle destek verdi.

Sivas polisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek, System.String[]

SİVAS Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 175 paket gıda kolisiyle destek verdi.

Kentteki bir gıda firmasının bahçesinde düzenlenen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan katıldı. Vali Salih Ayhan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümünü kutlayarak, "175 yıl boyunca vatandaşımızın can ve mal güvenliği için gecesini gündüzüne katan, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan bir kuruluşumuzdur" dedi.

Polis teşkilatının yüksek görev sorumluluk bilinciyle vatandaşın her türlü ihtiyacına koşan bir teşkilat olduğunu vurgulayan Ayhan, "Polis Haftası olmasına rağmen polis teşkilatımız görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına kendi oluşturdukları fonla, 175 koli yardımla vatandaşımızın ihtiyacına koştu. Bireysel sorumluluklarının yanında devletimizin verdiği göreve ilaveten kendi ceplerinden fedakarlık yaparak da sürece gönüllerinden katkı sağladılar. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten şu an ilimizin dört bir tarafında gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız olarak görevlerine devam etmektedirler. Biz birlikte güçlüyüz. Destekleri, gayretleri, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Bakanlığımızın önderliğinde polis ve jandarma teşkilatlarımız bir bütün olarak bütün vatandaşların can ve mal güvenliği için seferber olmuş vaziyetteler. 7 gün, 24 saat çalışıyorlar, gece gündüz çalışıyorlar. Gönülden ve içten katkıları da çok anlamlı oldu" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Aydoğan yardım kolilerini araçlara yükledi. Vefa Sosyal Destek ekibine teslim edilen yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.


Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:46 Kaynak: DHA

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