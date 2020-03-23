SİVAS 'Polisiz' diyerek aradıkları ev hanımının 20 bin liralık altınını aldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel SİVAS 'Polisiz' diyerek aradıkları ev hanımının 20 bin liralık altınını aldılar - Son Dakika

SİVAS 'Polisiz' diyerek aradıkları ev hanımının 20 bin liralık altınını aldılar

6 saat önce

'Polisiz' diyerek aradıkları ev hanımının 20 bin liralık altınını aldılarSİVAS'ta telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, ev hanımı Turunç Y.'nin (66) evde bulunan 20 bin liralık ziynet eşyasını aldı.

'Polisiz' diyerek aradıkları ev hanımının 20 bin liralık altınını aldılar

SİVAS'ta telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, ev hanımı Turunç Y.'nin (66) evde bulunan 20 bin liralık ziynet eşyasını aldı. Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 22'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre Turunç Y.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini komiser olarak tanıtarak evine geldi. Evde Turunç Y.'ye ait ziynet eşyası olup olmadığını sordu. Şüpheli kadının getirdiği 20 bin lira değerindeki altınları alarak evden uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Turunç Y., polise haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Turunç Y.'yi polis merkezine götürerek ifadesine başvurdu. Büyük şok yaşayan Turunç Y., telefonla arayan kişilerin kendilerini polis ve komiser olarak tanıttığını belirterek, "Eve gelip bütün ziynet eşyalarımı götürdüler" dedi.

Polis ekipleri dolandırıcılık şüphelilerinin bulunması için çalışma başlattı.

SİVAS 'Polisiz' diyerek aradıkları ev hanımının 20 bin liralık altınını aldılar

Sivas, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:51 Kaynak: DHA

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