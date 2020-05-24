SİVAS PROF.DR. İLHAN ÇETİN TÜRKİYE'DE 24 NİSAN'DA KORONAVİRÜSÜN SEYRİ DEĞİŞTİ - Son Dakika

SİVAS PROF.DR. İLHAN ÇETİN TÜRKİYE'DE 24 NİSAN'DA KORONAVİRÜSÜN SEYRİ DEĞİŞTİ

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye'nin koronavirüste pik noktayı 11 Nisan'da gördüğünü belirterek, "24 Nisan ise vaka ve iyileşen hasta sayısının buluştuğu noktaydı.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye'nin koronavirüste pik noktayı 11 Nisan'da gördüğünü belirterek, "24 Nisan ise vaka ve iyileşen hasta sayısının buluştuğu noktaydı. Ardından iyileşen hasta sayısı hızla yükselmeye başladı" dedi. 11 Haziran'dan itibaren günlük vaka sayısının 300'lere kadar düşebileceğini ifade etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve İl Pandemi kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA), Türkiye'de koronavirüsün son durumunu grafiklerle anlattı. Prof. Dr. Çetin, Dekan Yardımcısı Mustafa Karademir, Doç.Dr. Ahmet Altun ve Fakülte Sekreteri Binali Koç ile birlikte hazırladıkları grafiklerle hastalığı yakından takip ettiklerini belirtti. Üniversite olarak oluşturdukları epidemiyoloji ekibi ile hem dünyanın hem de Türkiye'nin koronavirüs istatistiklerini yakından takip ettiklerini söyledi. Son günlerdeki vaka sayısındaki düşüşün ciddi manada herkesi ümitlendirdiğini belirten Prof.Dr. Çetin, "Hazırladığımız, Kovid-19 Türkiye Günlük Vaka Sayısı grafiğimizde bir çıkan kol bir de inen kolu var. Grafiğimize göre 11 Nisan pik noktası diye hep düşünüyorduk. 11 Nisan sonrası vakalarda azalma eğilimi görmekteyiz. Biz şu ana kadar büyük şehirlerde 6 kez sokağa çıkma kısıtlaması yaptık. Bu kısıtlamaları yaptığımız dönemlerde 7 gün sonra yeni dalgalanmalar olduğunu gördük. Yalnız pazartesi ve salı günleri bir takım yoğunlukların artması ve tedbirlerin gevşetilmesi, aynı şekilde insanların da gevşemesinden sonra dalgalanmaların tepe noktalarını görüyoruz. Geçen haftaki sokağa çıkma yasağının etkisini de bu cumartesi, pazar ve pazartesi gününden itibaren göreceğiz. Bunun sevindirici bir yönü ise biz halk sağlıkçılar olarak bu şekilde günlük vakalar üzerinden pek konuşmayız. 3 günlük, 5 günlük ve 7 günlük ile 14 günlük ortalamalar üzerinden konuşuruz. Hiç bir haftamızın ortalaması bir önceki haftanın ortalamasını geçmedi. Bu bizim için bir kazançtır" dedi.

İyileşen hasta sayısı grafiği üzerinden değerlendirmelerde bulunan Prof.Dr. Çetin, "Hastalık ilk çıktıktan yaklaşık 14 gün sonra iyileşen sayımız başlıyor. Başlangıçta yavaş başlıyor, daha sonra hızlı bir şekilde yükseliyor. Bizim için önemli olan tarih 24 Nisan tarihidir. Bu tarih bizim günlük bulduğumuz vaka sayıları ile aynı şekilde iyileşen hasta sayısının çakıştığı tarihtir. Bu halk sağlıkçılar olarak önemli bir noktaydı. Bu tarihten itibaren iyileşen sayısı hızlıca yukarıya çıkmaya başladı" dedi.

'VİRÜSÜN TARZINDA HİÇ BİR DEĞİŞİKLİK YOK'

Virüste her hangi bir değişiklik olmadığını belirten Prof. Dr. Çetin, "Son zamanlarda vaka sayılarının azalmasıyla 'acaba virüsün etkisinde bir azalma mı oldu?' diye tartışıp konuşuyoruz. İnsanlar ister istemez bu soruyu bir birlerine soruyorlar. Ondan ziyade şu anda Brezilya'da, Rusya'da ve özellikle Güney Amerika'ya geçen bir vaka sayıları var. Virüsün davranış tarzında hiç bir değişiklik yok. Sadece bu değişiklik bizim davranış tarzımızdan geliyor. Biz virüsü tanıdık. Virüsün olmazsa olmaz 3 tane düşmanı vardır. Bunların bir tanesi izolasyon, ikinci sosyal mesafenin korunması ve üçüncüsü maske takılması. Tedbirlerimiz ise iki türlüdür. Bunlardan bir tanesi toplumsal tedbirler, diğeri de kişisel tedbirlerdir. Toplumsal tedbirler toplu kullanım alanlarının kapatılmasıdır. Bir de kendi tedbirlerimiz var. Mesafeli, maskeli ve evde kalmaktır. Toplumsal tedbirleri gevşettikçe bir takım açılmalar yapıldı. Bunları biz de olumlu karşılıyoruz. Bizim kişisel tedbirlerimizi sıkı tutmamız gerekiyor. Hem toplumsal tedbirleri hem de kişisel tedbirleri de gevşetirsek yine günlük 5 binli rakamları görürüz. Bu bizim için Allah korusun çok kötü olur" dedi.

'BAYRAMDA HASTALIĞIN BELİNİ KIRACAĞIZ'

Bayram tedbirlerinin hastalıkla mücadelede etkin sonuçlar verebileceğini hatırlatan Prof.Dr. Çetin, "Biz eğer tedbirlerimize dikkat edecek olursak 4'te 1 oranında daha az hastalanmış oluyoruz. Biz toplumsal olarak öğrendik. Bizim milletimiz şu anda bilgileri davranış haline getirdi. Bu bizim için önemli ve değerlidir. Biz bu şekilde tedbirli olmaya devam edelim. 11 tarihleri bizim için çok önemliydi. Yani 11 Mart'ta biz ilk vakamızı gördük, 11 Nisan tarihinde pik yaptık, 11 Mayıs tarihinde açılımlarımızı yaptık. İnşallah 11 Haziran itibariyle de 300'lü rakamları göreceğimizi düşünüyoruz. Bugünden itibaren 4 günlük bayramla ilgili bir karar alındı. Bunu çok olumlu ve değerli buluyorum. Bu dönemde tedbirleri sıkı tutarsak hastalığın belini kıracağız. Arkasından da Haziran'ın ilk haftası 500-600 rakamları, yine 11 Haziran tarihi itibariyle de 200-300'lü rakamları göreceğiz. Millet olarak bu sıkıntılarımızı en az seviyeye indireceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SİVAS PROF.DR. İLHAN ÇETİN TÜRKİYE'DE 24 NİSAN'DA KORONAVİRÜSÜN SEYRİ DEĞİŞTİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlhan Çetin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 12:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS PROF.DR. İLHAN ÇETİN TÜRKİYE'DE 24 NİSAN'DA KORONAVİRÜSÜN SEYRİ DEĞİŞTİ - Son Dakika

Son Dakika

Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti         
18:27
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum         
18:07
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık         
18:03
Bakmayın siz çizgi filmlerin anlattıklarına güvercinin imdadına kedi yetişti Bakmayın siz çizgi filmlerin anlattıklarına güvercinin imdadına kedi yetişti         
17:57
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor         
17:20
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı         
17:18
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti         
17:18
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor         
17:15
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu         
17:14
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi         
17:10
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı         
17:01
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır         
16:55
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı         
16:45
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi         
16:12
Siber zorbalığa uğrayanJapon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura hayatını kaybetti Siber zorbalığa uğrayanJapon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura hayatını kaybetti         
15:43
Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu         
15:33
Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi         
15:26
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı         
15:23
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı         
15:12
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı         
15:04
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti         
15:01
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu         
14:57
3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı         
14:41
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü         
14:36
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi         
14:33
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu         
14:12
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil         
14:12
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir         
13:53
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum         
13:47
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aylık kazancı ile dudak uçuklattı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aylık kazancı ile dudak uçuklattı         
13:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2020 19:15:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SİVAS PROF.DR. İLHAN ÇETİN TÜRKİYE'DE 24 NİSAN'DA KORONAVİRÜSÜN SEYRİ DEĞİŞTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]