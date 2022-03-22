SİVAS PROTOKOLÜ MUTFAĞA GİRİP YÖRESEL YEMEK YAPTI - Son Dakika

SİVAS'ta Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Projesi' kapsamında ünlü şef Sahrap Soysal öncülüğünde kentin yöresel lezzetlerinden bad yemeği ve glütensiz leblebi unu helvası yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yürütücülüğünde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Atölyesi'nde "mutfak atölyesi" etkinliği düzenlendi. Ünlü şef Sahrap Soysal öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ile davetliler katıldı.

Projeyle ilgili bilgi veren Sahrap Soysal, "Çok fazla gıda atıkları oluyor, dünyanın geleceğini düşünüyoruz. Kaynaklar tükendiği için atıksız bir mutfak istiyoruz. Değerli protokolümüzle birlikte bakanlığımızdan gelen yetkililerin gözetiminde bu yörenin güzel bir yemeğini yapıyoruz. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız" dedi.

Etkinlikte Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile beraberindeki protokol, önlüklerini giyip aşçılıktaki hünerlerini sergiledi. Kentin yöresel lezzetlerinden bad yemeği ve glütensiz leblebi unu helvası yapan protokol, Soysal'dan tam not aldı.