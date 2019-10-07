Son Dakika Haberleri: Sivas protokolü spora başladı
Son Dakika Spor Sivas protokolü spora başladı

Sivas protokolü spora başladı

1 saat önce

Sivas'ta "Spor İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor" programları kapsamında il protokolü yürüyüş ve yüzme yaparak spora başladı.

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Sivas'ta "Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor" programları kapsamında il protokolü yürüyüş ve yüzme yaparak spora başladı.


"Spor İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor" programlarının ilkine Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve il protokolünün katılımı ile yürüyüş-yüzme yapılarak tamamlandı.


Program sonunda konuşan Vali Salih Ayhan, bu tür spor aktivitelerinin her hafta yapılacağını belirterek, "Toplumun önünde olan bireyler olarak her anlamda örnek teşkil etmemiz gerekiyor. Spora ve sağlığa farkındalık oluşturmak adına, her hafta en azından bir günümüzü spora ayıracağız. Yürüyüş, yüzme, futbol, hentbol gibi spor aktivitelerimizde vatandaşlarımızı da spor yapmaya bekleriz" dedi. - SİVAS

Hilmi Bilgin, Salih Ayhan, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:42 Kaynak: İHA
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