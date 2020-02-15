Sivas rahmi dedenin karaciğeri, organ bekleyen hastaya umut oldu - Son Dakika
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Sivas rahmi dedenin karaciğeri, organ bekleyen hastaya umut oldu

7 saat önce

Rahmi dedenin karaciğeri, organ bekleyen hastaya umut olduSİVAS'ta beyin ölümü gerçekleşen Rahmi Ertekin'in (87) organları ailesi tarafından bağışlandı.

Rahmi dedenin karaciğeri, organ bekleyen hastaya umut oldu

SİVAS'ta beyin ölümü gerçekleşen Rahmi Ertekin'in (87) organları ailesi tarafından bağışlandı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda Adana'dan gelen ekip tarafından alınan Ertekin'in karaciğeri organ bekleyen bir hastaya umut oldu.

Kentte yaşayan Rahmi Ertekin, geçen Çarşamba günü evinde beyin kanaması geçirdi. Numune Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ertekin'in dün sabah beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Ertekin'in organlarını bağışlama kararı aldı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Adana Şehir Hastanesi'nden gelen ekibin yaklaşık 4 saat süren operasyonunun ardından Ertekin'in karaciğeri alındı. Karaciğer askeri helikopter ile Adana'ya gönderildi. Numune Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Gülseren Apak, hastanın karaciğerinin Adana'da bir hastaya gideceğini belirterek, "Hastamız evde bayılma şikayeti ile hastanemiz acil servise getirilmiş ve o gün hastanemiz yoğun bakım servisinde takip altına alınmıştır. Aynı gün bilinç durumu kapanmasından dolayı da makineye bağlandı ve üç günden beri yoğun bakımda takip ediliyordu. Dün sabah 10.30 sıralarında hastada beyin ölümü gerçekleşti. Biz de aile görüşmesi yaptık. Aile sağolsun bu konuda çok yardımcı oldular. Neredeyse kararı bize bıraktılar, 'Siz nasıl uygun görüyorsanız' diyerek. Bunun üzerine de hastanın organlarını bağışlama kararı alındı. Dünkü yapılan tetkikler üzerine de yapılan çalışmalar sonucunda hastanın sadece karaciğer organının sağlıklı olduğuna karar verildi. Karaciğeri, Adana'da yine organ bekleyen bir hastaya nakledilecek" dedi.

Sivas rahmi dedenin karaciğeri, organ bekleyen hastaya umut oldu

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
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