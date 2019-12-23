Sivas şaban'ın askerlik hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Sivas şaban'ın askerlik hayali gerçek oldu

6 saat önce

Şaban'ın askerlik hayali gerçek olduSivas'ın Zara ilçesinde yaşayan bedensel engelli Şaban Karoğlu (36), temsili askerlik uygulaması kapsamında bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.

Şaban'ın askerlik hayali gerçek oldu

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan bedensel engelli Şaban Karoğlu (36), temsili askerlik uygulaması kapsamında bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.

Annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşayan bedensel engelli Şaban Karaoğlu'nun en büyük hayali asker olmaktı. Karaoğu, 'Bizi bekleyen birileri var' projesi kapsamında kendisini ziyaret eden Kaymakam Mehmet Sayın'a bu isteğini iletti. Bunun üzerine ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Seyhan Doğan ile görüşen Kaymakam Sayın, müracaata olumlu cevap aldı. Zara Kaymakamlığı çalışanları Şaban Karaoğlu ve yine bedensel engelli kardeşleri olan Ayşe ve Nilay Karaoğlu'nu evinden aldı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Karaoğlu'na askeri kıyafet ve şapka giydirildi. Karaoğlu, bir gün boyunca jandarmada eğitim yaptı, öğlen içtimasına katıldı. Yüksek koruma özelliklerine ek olarak geliştirilen 'Kirpi' askeri araca tertiplerinin kucağında binen Karaoğlu, asker arkadaşı komandolar ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı. Karaoğlu, telsizden asker arkadaşlarına anons geçti. Şaban Karaoğlu'nun bir günlük temsili askerliğine kardeşleri Ayşe ve Nilay Karaoğlu da eşlik etti. Gün boyunca çok mutlu olduğu gözlenen Şaban Karaoğlu'nun annesi Emine Karaoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.

'BİZ KENDİSİNİ BURADA GÖRMEKTEN MUTLUYUZ'

Şaban'ın arzusunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Gün boyunca askerlik hizmetindeki temel görevleri yapmak istemişti. Bu kapsamda da personelimizle beraber bu görevleri yerine getirdi. İnşallah memnun olmuştur. Biz kendisini burada görmekten son derece memnunuz dedi.

Bedensel Engelli Şaban Karaoğlu ise, 1 günlüğüne de olsa asker olmanın gurur verici olduğunu belirterek, Allah devletimizden razı olsun. Kaymakamımızdan da razı olsun. Geldik askerlerle tanıştık. Birbirimizi gördük. Allah yardım etsin onlara diye konuştu.

Annesi Emine Karaoğlu ise Çok şükür Allah'a. Şaban her zaman askerleri seviyordu. Şimdi de hayalini kurduğu askerliği yaptı ifadelerini kullandı.

Sivas şaban'ın askerlik hayali gerçek oldu

Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:34 Kaynak: DHA
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