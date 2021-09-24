Sivas Şarkışla'da 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Sivas Şarkışla'da 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi

24.09.2021 02:03

Şarkışla ilçesinde Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma programı düzenlendi.

Şarkışla ilçesinde Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma programı düzenlendi.

Şarkışla ilçesinde Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma programı düzenlendi. 15 Temmuz'u anlatan resim sergisinin açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulun öğrencilerinden Kaan Yağer yaptı. 15 Temmuz'u anlatan videoların izlenmesi, şiirlerin okunması ve oratoryo gösterisiyle sona eren programa, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, İlçe Emniyet Müdür vekili Tugay Keten, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. AA

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Sivas Şarkışla'da 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas Şarkışla'da 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi - Son Dakika
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