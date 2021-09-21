Sivas Şehir Müzesi açıldığı günden beri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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Sivas Şehir Müzesi açıldığı günden beri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor

21.09.2021 01:02

Türkiye'de eşi ve benzerine az rastlanır nitelikte olan Sivas'ın kimliği, geçmişi, geleneği, örf ve adeti, sanatı ve zanaatını ön plana çıkaran Sivas Şehir Müzesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Türkiye'de eşi ve benzerine az rastlanır nitelikte olan Sivas'ın kimliği, geçmişi, geleneği, örf ve adeti, sanatı ve zanaatını ön plana çıkaran Sivas Şehir Müzesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sivas şehrinin özeti olarak Sivas Valiliği öncülüğünde açılan Sivas Şehir Müzesi şehir içi ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Müzenin kapısından girer girmez Anadolu'nun gözbebeği Sivas'ın tarihi ziyaretçilerini karşılıyor. Müze içerisinde Sivas coğrafyasının bitki örtüsünden yerleşim yerlerine, Anadolu beyliklerinden padişahlara, ev yemeklerinden sokak oyunlarına, çeyizden ev düzenine kadar birçok materyal sergileniyor. Müze Sivaslı olup da başka şehirlerde yaşayan ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. Aslen Sivaslı olup Adana'da yaşayan Tuğba Bulut müze gezisi sırasında yaptığı açıklamada, "Burayı gezmekten çok mutlu oldum. Canlandırmalar, maketlerde geçmişi hayal ediyorum. İnsanları, o zamanki dönemi ve savaşları adeta yaşıyorum. Ben Sivaslı olmama rağmen Sivas'tan bu kadar çok devletin geçtiğini ve bu kadar devlete başkentlik ettiğini bilmiyordum ve bu müze sayesinde öğrendim. Gurur duyuyorum. Sivas'ın bitki örtüsünün anlatıldığı kısım çok hoşuma gitti. Mesela orada görüp öğrendiğim göller ve görmeyi istediğim kanyonlar var. Burası sayesinde öğrendim. Emeği geçenlerin ellerine sağlık" dedi.

"Anne ve babamla gibiyim"

Müzeyi gezerek geçmiş özlemini giderdiğini ifade eden Hacıkız Bulut, "Burası adeta geçmişimi bana yeniden yaşattı. Çok güzel ve çok hoşuma gitti. Muhteşem olmuş. Burayı gezerken geçmişte evlerimizde yaptığımız her şey gözümün önünde canlandı. Bura adeta beni geçmişte yaşattı. Şu an anne ve babamla geçmişte yaşadığım şeyleri canlı olarak yaşıyor gibiyim. Çok muhteşem olmuş. Yapanların ellerine sağlık geçmişlerine rahmet olsun çok iyi düşünülmüş" şeklinde konuştu.

"Tanıtım açısından faydalı"

İstanbul'dan memleketi Sivas'ı ziyarete gelen Orhan Ecevit, "Burası gayet güzel yapılmış. Daha önce Sivas'a geldiğim zaman sadece kent meydanında bulunan 4 Eylül Kongre binasını geziyordum. Böyle yerlerin Sivas'ın tanıtımına faydasının olacağını düşünüyorum. Benim gibi Sivaslı olup da başka bir şehirde doğup büyümüş insanların memleketini tanıması için çok faydası olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Binlerce ziyaretçi"

Açıldığı günden bugüne kadar yoğun ilgi gören müze, hafta içi 500'e yakın ziyaretçiyi ağırlarken hafta sonları ise yaklaşık bin kişiye kapılarını aralıyor. Ayşe Mine Eğüz

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Sivas Şehir Müzesi açıldığı günden beri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor - Son Dakika


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