Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Deveci'den Tataroğlu ve Aydoğan'a ziyaret - Son Dakika

Sivas Şehit Aileleri Derneği ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı ziyaret etti.

Başkanlık görevine yeni seçilen Deveci, ziyaret ettiği Tataroğlu'na derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Şehit yakını olarak şehit ailelerinin her zaman yanında olacağını belirten Deveci, "Ülkemizin birlik ve beraberliği için canını feda eden, en değerli varlığını veren şehit aileleri ile gaziler olarak her zaman devletimizin yanındayız." dedi.

Albay Tataroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehit ailelerimize bu ülkede ne yapılsa azdır. Şehit aileleri kahraman şehitlerimizin bize emanetidir, sizlerle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da ziyaretinden dolayı Deveci ve derneğin yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, görevlerinde başarı diledi.