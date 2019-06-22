Son Dakika Haberleri: SİVAS Sel suları, köyün taşkın duvarını yıktı
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SİVAS Sel suları, köyün taşkın duvarını yıktı

1 saat önce

Sel suları, köyün taşkın duvarını yıktıSivas'ta merkeze bağlı Gazibey köyünde yağış sonrası oluşan sel suları, dere yatağındaki taşkın koruma duvarını yıktı.

Sel suları, köyün taşkın duvarını yıktı
Sivas'ta merkeze bağlı Gazibey köyünde yağış sonrası oluşan sel suları, dere yatağındaki taşkın koruma duvarını yıktı.
Merkeze 55 kilometre uzaklıkta bulunan Gazibey köyünde dün sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sonrası köyden geçen dere taştı. Sel suları çevredeki ekili alanlara zarar verdi. Sel sularının şiddetiyle köyün içerisinde geçen dere yatağındaki taşkın korumanın duvarı yıkıldı. Köyün yolunda çamur birikintileri oluştu. Yıkılan duvarın onarımı ve köy yolunda biriken çamurun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
SİVAS Sel suları, köyün taşkın duvarını yıktı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:19 Kaynak: DHA
Sivas, Güncel
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