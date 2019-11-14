Sivas-şentop türkiye, cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir-2
6 saat önce
Şentop Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir-2.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:44 Kaynak: DHA
SİVAS-Şentop Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir-2
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