Sivas-şentop türkiye, cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir-2

SİVAS-Şentop Türkiye , Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir-2

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Bakan Soylu, Rabia Naz cinayetiyle ilgili Cüneyt Özdemir'i aradı: Türkiye'de hiçbir güç bunu kapatamaz