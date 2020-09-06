SİVAS Sivas'ta iki esnaf arasında silahlı kavga 1 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta iki esnaf arasında silahlı kavga 1 yaralı

SİVAS'ta iki esnaf arasında çıkan tartışma sonucunda Nail B. (48) tarafından bacağından tabancayla vurulan Sinan B. (40) yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yan yana bulunan iki dükkanda esnaflık yapan Nail B. ile Sinan B. arasında depoda bulunan malzemeler yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nail B. kendisine ait tabancayla Sinan B.'yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Sinan B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı Sinan B.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası Nail B. polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.