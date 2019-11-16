Sivas sızır şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Sızır Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde bulunan Sızır Şelalesi, doğal güzelliğiyle ziyaretçileri büyülüyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen şelalede sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

Kent merkezine 135 kilometre uzaklıkta, Çat ormanları içerisinde, Göksu Çayı üzerinde bulunan Sızır Şelalesi, 4 mevsim doğal güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Tabiat harikası Sızır Şelalesi'nde, sonbahar mevsimiyle oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çevresindeki yeşil, kahverengi ve sarı renkli bitki örtüsünün yanı sıra yaklaşık 20 metreden dökülen suyun, görsel bir şölen sunduğu şelale, dikkat çekiyor. Sivas'ta yaşayanların yanında çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken Sızır Şelalesi'nde sonbaharın gelmesiyle birlikte oluşan manzara havadan da görüntülendi.

Şelalenin 4 mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, Sonbahardayız ve gayet güzel bir görünüme büründü. Doğal bir obruk şelalesidir. Şelale Sızır'ın içinden kaynayan su ile besleniyor. Beldemiz çok yoğun, yerli turizmin başında gelir. Şelalemiz birinci derece sit alanı olması nedeniyle çok fazla müdahale edemiyoruz. Şu anda şelalenin üst kısmına bir mesire alanı projemiz var. İnşallah yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Özellikle yaz sezonunda yoğun bir ziyaret oluyor. Mesire alanımızı da yapınca herkesin rahatlıkla gelip piknik yapabileceği ve gezebileceği alanlar olacak. Şu anda sonbaharın kendine has bir güzelliği net bir şekilde görülüyor dedi.