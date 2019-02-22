Son Dakika Haberleri: Sivas Snowboard Yarışlarından 8 Madalya

Sivas Snowboard Yarışlarından 8 Madalya

1 dakika önce

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom(PGS) yarışlarında Kayserili sporcular başarılarıyla göz doldurdu.

Sivas Snowboard Yarışlarından 8 Madalya, System.String[]
Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom(PGS) yarışlarında Kayserili sporcular başarılarıyla göz doldurdu.

Kayak Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom Yarışları(PGS) 16-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde yapıldı.

12 ilden 149 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda Kayseri'den katılan sporculardan Aysima Kılıç U11 kategorisinde 2 bronz madalya,U13 kızlar kategorisinde Nesibe Yağmur Şengül 1 altın, 1 gümüş madalya, U15 erkekler kategorisinde Egemen Taşkır 2 bronz madalya, 15+ kızlar kategorisinde Aydan Karakulak 1 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom Yarışlarından 8 madalya ile ilimize dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

Spor
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