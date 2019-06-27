Son Dakika Haberleri: Sivas Sokak üzerinde oğul veren arılar, apartman girişini sardı
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Sivas Sokak üzerinde oğul veren arılar, apartman girişini sardı

1 saat önce

Sokak üzerinde oğul veren arılar, apartman girişini sardıSivas'ta bir apartmanın giriş kapısının üzerine oğul veren arılar paniğe neden oldu.

Sokak üzerinde oğul veren arılar, apartman girişini sardı
Sivas'ta bir apartmanın giriş kapısının üzerine oğul veren arılar paniğe neden oldu.
Kent merkezinde Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş kapısına oğul veren yüzlerce arı sardı. Çevredeki evlerin ve dükkanların içerisine giren arılar paniğe neden oldu. Cadde üzerinde bir mağazada çalışan ayrıca arıcılık yapan Mehmet Keçe, merdivenle arıların yanına çıktı. Arıcılık tekniklerini kullanan Keçe, kraliçe arıyı yanında getirdiği karton kutunun içerisine koyarak diğer arıların da içerisine girmesini sağladı. Arılar kısa sürede kutunun içerisine girdi. Keçe daha sonra ise kutuyu kapatarak arıları doğaya salınmak üzere güvenli bir yere götürdü.
Sivas Sokak üzerinde oğul veren arılar, apartman girişini sardı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:37 Kaynak: DHA
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