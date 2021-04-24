Sivas sokaklarında bahar temizliği - Son Dakika

Sivas sokaklarında bahar temizliği

Sivas Belediyesi ekipleri tarafından kentin tüm sokak ve caddelerinde bahar temizliği çalışması başlatıldı

SİVAS - Sivas Belediyesi ekipleri tarafından kentin tüm sokak ve caddelerinde bahar temizliği çalışması başlatıldı.

Sivas Belediyesi tarafından "Bahar Temizliği" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında 300 personel ve 55 araç kentin cadde ve sokaklarında bahar temizliği yapıyor. Cumhuriyet meydanında başlatılan temizliğe Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve ilgili birim müdürleri katıldı. Temizlik araçlarının da yer aldığı programda ekipler caddeye deterjan dökerek temizlik yaptı. Bahar temizliği 7/24 kentin dört bir yanında yürütülecek.

"65 mahallemizi cadde cadde sokak sokak temizliyoruz"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin burada yaptığı açıklamada, "Sivas Belediyesi olarak şehrimizi tertemiz bir Sivas yapmak adına mesai mefhumu gözetmeden 7-24 çalışıyoruz. 300 personel ve 55 aracımızla birlikte 65 mahallemizi cadde cadde sokak sokak temizliyoruz. Bugün baharın gelmesiyle birlikte köşe bucak her sokağımızı her caddemizi temizlemek adına "Bahar Temizliği" kampanyası başlattık. 300 mesai arkadaşımız 55 aracımız ile birlikte inşallah bugün Fatih mahallesinden başlatacağımız çalışma ile birlikte, sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek şehrimizi tertemiz yapıyoruz. Yeni aracımızı aldık. Jetçöp adı altında hizmete girecek aracımız ile birlikte İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi ve Hikmet ışık Caddesi gibi, çarşı esnafının yoğun olduğu bölgelerde, zamansız bırakılan çöplerden ortaya çıkan kötü görüntüyü engellemek adına mesai mefhumu gözetmeden devamlı çalışacak jetçöp uygulamamızla birlikte esnaf ve nüfus yoğunluğunun olduğu bu bölgeyi daha da farklı bir çalışma yapacağız" dedi.