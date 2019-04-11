Son Dakika Haberleri: Sivas Sokakta Tartıştığı Akrabasını Bıçaklayıp Öldürdü

Sivas Sokakta Tartıştığı Akrabasını Bıçaklayıp Öldürdü

15 dakika önce

Sokakta tartıştığı akrabasını bıçaklayıp öldürdüSİVAS'ta akrabası F.G. tarafından bıçaklanan Ziya Çakmak (43) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sokakta tartıştığı akrabasını bıçaklayıp öldürdü

SİVAS'ta akrabası F.G. tarafından bıçaklanan Ziya Çakmak (43) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede karşılaşan Ziya Çakmak ile akrabası F.G. henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F.G., kavga sırasında üzerinde bulunan bıçakla Çakmak'ı karın bölgesinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ziya Çakmak, olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çakmak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. F.G. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:20 Kaynak: DHA
Polis, Güncel
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