Sivas Sokakta Tartıştığı Kişi Bıçakla Yaraladı
1 saat önce
Sokakta tartıştığı kişi bıçakla yaraladıSİVAS'ta iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan D.G. hastaneye kaldırılırken, saldırgan yakalandı.
Sokakta tartıştığı kişi bıçakla yaraladı
SİVAS'ta iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan D.G. hastaneye kaldırılırken, saldırgan yakalandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Çiçekli
Mahallesi Altuntabak Caddesi üzerinde meydana geldi. D.G. (36) ile S.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.M. üzerinde bulunan bıçakla D.G.'yi karnından ve bacağından bıçakladı. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan D.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi
Acil Servisine kaldırıldı. D.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan S.M. ise Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:50 Kaynak: DHA
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