Sivas solucanlar, üniversite projesiyle kozmetikte kullanılacak

Solucanlar, üniversite projesiyle kozmetikte kullanılacak

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesinde AR-GE çalışmaları tamamlanan Solucan Gübresi Projesi'nde sona gelinerek üretim tesisi kuruldu. Türkiye'de bu alanda ilk doktora çalışmasını yapan Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, Önümüzdeki iki ay içerisinde sıvı solucan gübresi üretimine geçmeyi planlıyoruz. Amacımız ise solucanlardan elde edilen verilerin kozmetik alanlarda kullanımı olacak dedi.

Üniversite yerleşkesi içerisinde 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip tesiste 6 akış sistemi makine ile üretime geçildi. Bu konuda Türkiye'de ilk doktora çalışmasını yapan Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, solucan gübresi tesisi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yaklaşık beş aylık bir süre içerisinde üniversite, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Sivas Ticaret Odası ile tam bir otomatizme sistemle modern tipte Türkiye'deki bütün üreticilere örnek olabilecek bir tesis kurduklarını anlatan Doç. Dr. Tutar, Bu tesisin temel amaçlarından birincisi Türk tarımında kaliteli organik gübrelerin kullanılmasını gerçekleştirmek ve bunu doğru kanallar ve metotlarla üretimini gerçekleştirip çiftçiye sunmak. İkinci amacımız ise belediyeler çok miktarda arıtma çamuru çıkartmakta ve bu çamurların bertaraf edilmesi için ciddi miktarda para harcamaktadır. Solucanları kullanarak arıtma çamurunu tüketmesine yönelik çalışmalarımız var. Bunun için Sivas Belediyesi'nden numune çamurlar getirerek bir takım testler yaptık. Solucanların arıtma çamurlarının büyük bir kısmını tükettiklerini ve gübreye dönüştürdüklerini gördük dedi.

KOZMETİK ALANINDA KULLANILACAK

Üçüncü amaçlarının kaliteli sıvı solucan gübresi üretmek olduğunu da vurgulayan Doç. Dr. Tutar, Çiftçilerimizin son derece büyük ihtiyacı olan sıvı solucan gübresini üretmeyi de amaçlıyoruz. Çünkü kullanımı çok kolay ve tercih ediliyor. Biz tesisimizde çiftçilerin ihtiyacını karşılayabilecek kalitede katı solucan gübresinden, sıvı solucan gübresine çevirmek için de çalışmalar başlattık. Bunun için makine ve teçhizat kurulumu aşamasındayız. Önümüzdeki iki ay içerisinde de sıvı solucan gübresi üretimine geçmeyi planlıyoruz. Son amacımız ise solucanlardan elde edilen verilerin kozmetik alanlarda kullanımı olacak. Bazı deneylerimiz oldu ve hala proje aşamasında olup çalışmalar neticelendikten sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Öte yandan solucanların söramik dediğimiz sıvıları bulunmakta. Bu sıvıları solucanlardan izole ederek, bundan da bir ürün geliştirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız deneyler neticesinde kıl kök hücrelerini yenileme ve güçlendirme gibi özelliği bulunduğunu ön görüyoruz. Bunun üzerinde arkadaşlarımız Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laboratuvarlarında çalışmalarını sürdürüyorlar diye konuştu.

2020 yılında 10 milyon solucana ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Doç. Dr. Tutar, yılda 3 kat çoğalan solucanların yılda 100 ton katı solucan gübresi üretim kapasitesine ulaşmış olacaklarını belirtti. Doç. Dr. Tutar ayrıca solucan sayılarını artırdıkça alanlarının yüzde 100'ünü kullanarak yılda 1000 ton solucan gübresi üretmeyi planladıklarını belirterek, Tesislerde Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen, belediyelerin arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurlarını solucanlara yedirilerek kaliteli ve oldukça verimli solucan gübresi üreteceğiz. Belediyelerin arıtma tesislerinden çıkan atıkların imhasında ciddi paralar harcadığını bilmekteyiz. Bu atık maddelerini yeniden endüstriye hem de çok güzel organik bir gübre olarak yeniden kullanıma kazandırmayı hedefliyoruz dedi.