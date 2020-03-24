Son Dakika › Güncel › SİVAS Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, hastanede gözlem altında - Son Dakika
SİVAS Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, hastanede gözlem altında
6 saat önce
Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, hastanede gözlem altındaSİVAS'ta, solunum sıkıntısı olan İsmet Ö. (80) ve eşi Jale Ö. (75), koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.
Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, hastanede gözlem altında
SİVAS'ta, solunum sıkıntısı olan İsmet Ö. (80) ve eşi Jale Ö. (75), koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.
Gülyurt Mahallesi'nde yaşayan İsmet Ö. ve eşi Jale Ö., 112 Acil Servis'i arayıp, solunum sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Bunun üzerine eve hemen sağlık ekibi sevk edildi. Koruyucu kıyafet giyip, maske ve eldiven takan sağlık görevlileri, İsmet Ö. ve eşi Jale Ö.'yü evlerinden alıp, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü. Çiftin koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:50 Kaynak: DHA
Son Dakika Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı