Sivas Su Tüketiminde Yine Lider
1 saat önce
Sivaslılar günlük kişi başına su tüketimi sıralamasında yine ilk sıralarda yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:08 Kaynak: İHA
Sivaslılar günlük kişi başına su tüketimi sıralamasında yine ilk sıralarda yer aldı. TÜİK
verilerine göre günlük kişi başına su tüketimi sıralamasında geçtiğimiz yıllarda ilk sıralarda yer alan Sivas 2018 rakamlarına göre liderliği yine kaptırmadı. TÜİK verilerine göre 2018 yılında Türkiye
'de ortalama kişi başına günlük su tüketim miktarı 217 litre olurken Sivas'ta bu oran Türkiye ortalamasının çok üzerine çıkararak 316 litre olarak gerçekleşti. - SİVAS
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