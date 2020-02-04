Sivas suni tohumlama yoluyla kangal köpeğinin genetiği korunuyor - Son Dakika

Suni tohumlama yoluyla Kangal köpeğinin genetiği korunuyor

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlker Şen, Suni Tohumlama ve Dölleme Ana Bilim Dalında 2019 yılında 150 civarında Kangal köpeği yavrusunun genetiği bozulmadan dünyaya geldiğini söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi gerçekleştirdiği ameliyatlar ve çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlker Şen, hastaneye getirilen kedi, köpek, egzotik hayvanların, yabani hayvanlar ve çiftlik hayvanlarını operasyon ve müdahalelerle sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Sadece Sivas değil Tokat, Yozgat, Kayseri, Erzincan gibi çevre iller başta olmak üzere, Ankara, İstanbul, Denizli, Erzurum, Elazığ, Afyon, Tunceli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un da dahil olduğu birçok ilden operasyon için kliniğimize yapılan başvurularla birçok başarılı operasyon gerçekleştirilerek hayvanlarımız sağlıklarına kavuşturuldu" dedi.

KANGAL KÖPEĞİNİN IRKI İÇİN SUNİ TOHUMLAMA

Son zamanlarda ırk tartışmasına neden olan Kangal köpeği için de çalışma başlatıldığını aktaran İlker Şen, Sivas'ın marka değeri olan Kangal köpeklerinin suni tohumlama yoluyla, genetiğinin korunarak gebelik sayısının artırılması konusunda Suni Tohumlama ve Dölleme Ana Bilim Dalının çalışmalar yaptığını dile getirdi. Şen, ayrıca 2019 yılında yaklaşık 150 Kangal köpeği yavrusunun genetiği bozulmadan dünyaya geldiğini ifade etti.