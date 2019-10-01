Son Dakika Haberleri: Sivas suşehri'nde typ kapsamında 45 kişi işe alındı
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Sivas suşehri'nde typ kapsamında 45 kişi işe alındı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Toplum Yararına Programlar(TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak 45 kişi kura ile belirlendi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Toplum Yararına Programlar(TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak 45 kişi kura ile belirlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda, noter huzurunda düzenlen kura ile temizlik görevlisi ve güvenlik olarak çalıştırılacak 45 kişi belirlendi. Temizlik işçisi için yapılan ura çekimine 706 kişi, 5 kişinin alınacağı güvenlik görevlisi kura çekimine ise 79 kişi katıldı.

Suşehri Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, ise başlayacakların 9 ay süreyle ilçede bulunan okullarda temizlik hizmeti yapacağını söyledi. Kura çekiminde ismi çıkanların 14 Ekim'de işe başlayacakları duyuruldu. Yapılan kura çekimlerinde temizlik kadrosu için 35 kadın, 10 erkek işçi belirlendi. Ayrıca; Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçelerine de alınacak olanların çekimleri Suşehri ilçesinde yapıldı. Koyulhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 20, Akıncılar ve Gölova Milli Eğitim Müdürülüğüne 10'ar kişi kurayla alındı.

Sivas suşehri'nde typ kapsamında 45 kişi işe alındı

Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:59 Kaynak: DHA
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