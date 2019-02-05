Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 1 Ayda Çeşitli Suçlara Karışan 74 Kişi Yakalandı

Sivas'ta 1 Ayda Çeşitli Suçlara Karışan 74 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Sivas'ta polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheliyi yakaladı.

Sivas'ta 1 Ayda Çeşitli Suçlara Karışan 74 Kişi Yakalandı, System.String[]
Sivas'ta polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; kasten öldürme, yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, cinsel saldırı, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi çeşitli Asayiş suçlarından aranan 74 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi cezaevine teslim edildi. Diğer 39 kişi adliyedeki işlemlerinden sonra serbest bırakıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

Polis, Sivas, 3. Sayfa
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