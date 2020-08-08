Sivas'ta 1 köyde karantina kaldırıldı - Son Dakika

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Yıldızeli ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyündeki karantina, sosyal izolasyonun sağlanmasıyla kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşlarımızın tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyonuna geçmelerini sağlamak üzere karantina altına alınan Yıldızeli ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde uygulanan karantina kaldırılmıştır" denildi.Kent genelinde 7 köyde ve 1 mahallede karantina devam ediyor.