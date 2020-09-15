Sivas'ta 1 köyün karantina uygulaması kaldırıldı - Son Dakika

SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyünde uygulanan kornonavirüs karantinası, sosyal izolasyonun sağlanmasıyla kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşlarımızı tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyonuna geçmelerini sağlamak üzere Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyünde uygulanan karantina kaldırılmıştır" denildi.