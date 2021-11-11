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SİVAS'TA 1 MİLYON 905 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika

SİVAS'TA 1 MİLYON 905 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

11.11.2021 13:06

SİVAS'ta 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 1 milyon 905 bin fidan toprakla buluşturuldu.

SİVAS'ta 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 1 milyon 905 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile ağaçlandırma seferberliğine dönüşen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, il genelinde 40 ayrı bölgede fidan dikimi yapıldı. Toplamda 1 milyon 905 bin fidan toprakla buluştu. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yerleşkesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Törende ilkokul öğrencilerinin fidan dikimi sırasındaki çalışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Programda konuşan Vali Ayhan 2021 yılının sonuna kadar kentte 5 milyon fidanın toprakla buluşacağını belirterek, Milli Ağaçlandırma Günü bu yıl bizler için çok daha anlamlı. Hepinizin bildiği gibi bu yıl ciğerlerimizi yakan bazı yangınlar yaşadık. Yanan her ağaçla birlikte bizim de içimiz yandı. Bugün içimizde yanan o yangını en güzel şekilde söndürdüğümüz gün. Ülke genelinde her vatandaşımız için 3'er fidanın toplamda 252 milyon fidanın toprakla buluşacağı Milli Ağaçlandırma Günümüzün doğa ile savaşan insanoğlunun doğa ile barışmasına bir vesile olmasını temenni ediyorum. İl genelinde 40'ın üzerinde lokasyonda, 15 bin kişinin katılımı ile bugün 1 milyon 905 bin fidan toprakla buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 2021'de diktiğimiz fidan sayısı 5 milyona ulaşacak. Bu gerçekten Sivasımıza yakışır bir sayı olacak dedi.

SİVAS'TA 1 MİLYON 905 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
SİVAS'TA 1 MİLYON 905 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
SİVAS'TA 1 MİLYON 905 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
SİVAS'TA 1 MİLYON 905 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
SİVAS'TA 1 MİLYON 905 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
SİVAS'TA 1 MİLYON 905 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
SİVAS'TA 1 MİLYON 905 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
SİVAS'TA 1 MİLYON 905 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Nuri Demirağ, Kasım, Milli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA 1 MİLYON 905 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİVAS'TA 1 MİLYON 905 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika
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