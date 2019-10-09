Sivas'ta 1 yılda 193 bin 399 ton atık toplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı belediye atık istatistiklerini yayımladı.



Verilere göre Sivas'ta kişi başı toplanan ortalama günlük atık miktarı 1,09 kilogram iken bu değer Türkiye'de 1,16 kilogram olarak kayıtlara geçti.



Sivas'ta atık hizmeti verilen 486 bin 479 kişinin toplam belediye nüfusu içindeki oranının yüzde 99,6 olduğu belirtildi.



Kentte belediyeler tarafından toplanan atık miktarı ise 193 bin 399 ton olarak açıklandı. Bu atıkların 59 bin 348 tonunun belediye çöplüğüne, 129 bin 179 tonunun düzenli depolama tesislerine, 4 bin 872 tonunun ise geri kazanım tesislerine gönderilerek bertaraf edildiği kaydedildi. - SİVAS